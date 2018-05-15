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Регион 15.05.2018 20:44

Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде и посоветовал прочитать десять заповедей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль и премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху в проведении политики расовой сегрегации.

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое оккупирует земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и проводя нападки на Турцию, он не сможет скрыть преступления", - написал турецкий лидер во вторник в своем "Твиттере".

Кроме того, Р.Т.Эрдоган посоветовал Б.Нетаньяху ознакомиться с десятью заповедями. "Хотите урок человечности? Прочитайте десять заповедей", - написал он.

Во вторник израильский премьер назвал Р.-Т.Эрдогана "одним из главных пособников (движения - ИФ) ХАМАС". "Поэтому он, без сомнения, является экспертом по террору и расправе", - написал Б.Нетаньяху в своем "Твиттере".

Накануне в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа произошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, НЕТАНЬЯХУ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]