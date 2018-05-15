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МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты

Международный валютный фонд (МВФ) советует правительству Германии осуществлять больше инвестиций, повысить уровень заработной платы и ввести налоговые льготы.

Как говорится в ежегодных рекомендациях экспертов фонда, эти меры позволят повысить потенциал темпов роста немецкой экономики и противодействовать грозящему дефициту рабочей силы.

В докладе названы отрасли, в которых недостаток кадров будет ощущаться наиболее сильно: строительство, информационные технологии, а также служба ухода за больными и старыми людьми, сообщает Deutsche Welle.

Как ожидается, с 2020 года вследствие демографических изменений общее число занятого населения может сократиться. Эксперты фонда особо рекомендуют инвестиции в детские дошкольные заведения и школы с группами продленного дня для создания женщинам возможности работать полный рабочий день.

Снижение налогов также является стимулом для того, чтобы люди не прекращали работать. Повышение зарплат обеспечит, согласно мнению экспертов, оживление внутренней торговли.

МВФ также рекомендует Германии повысить пенсионный возраст, поскольку это поможет сократить бедность в старости. Кроме того, у работающих будет меньше необходимости откладывать деньги на "черный день".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МВФ, ЭКОНОМИКА, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]