Трамп поздравил Пашиняна с избранием премьер-министром Армении

Президент США Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.
Как сообщает посольство Армении в США, в поздравительном послании Д.Трамп отметил, что с нетерпением ждет совместной работы в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности.
"Прогресс в борьбе с коррупцией, единство всех политических партий и мирное решение нагорно-карабахского конфликта поспособствует этим усилиям и обеспечит светлое будущее Армении. Наилучшие пожелания Вам и армянскому народу", - отметил президент США.
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