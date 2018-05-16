Структуры Минтруда должны работать по принципу Социального дома - Бабаев

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев считает неудовлетворительной деятельность Госфонда социальной защиты (ГФСЗ).

С.Бабаев провел совещание с участием руководителей районных отделений фонда, на котором высказал неудовлетворение текущей деятельностью ГФСЗ, отмечает пресс-служба Минтруда.

Министр подчеркнул, что в деятельности ГФСЗ должна быть обеспечена прозрачность, в том числе должны быть устранены необоснованные бюрократические препятствия при выплате социальных платежей населению.

С.Бабаев отметил, что ГФСЗ также должен обеспечить выполнение прогноза по сбору отчислений на обязательное социальное страхование. По его мнению, в этом направлении в настоящее время имеются определенные недостатки.

Министр поручил не допускать образования дебиторской задолженности по отчислениям на соцстрахование, а также расширить число плательщиков отчислений на соцстрахование за счет привлечения в систему индивидуальных предпринимателей и землевладельцев.

С.Бабаев добавил, что по мере роста числа пенсионеров в стране должны увеличиваться сборы по отчислениям на соцстрахование. Кроме этого, он получил полностью автоматизировать процесс назначения пенсии, чтобы избежать контактов между чиновниками и пенсионерами.

Министр отметил, что в настоящее время Минтруда оказывает различные услуги до 2,5 млн человек и деятельность структур ведомства должна осуществляться по модели "Социального дома".

А.Азизов