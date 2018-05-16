Первый замглавы МИД КНДР заявил, что если США продолжат настаивать на отказе от ядерного оружия, отношение к саммиту будет пересмотрено

КНДР может пересмотреть свою позицию относительно саммита с США, если Вашингтон продолжит оказывать давление и настаивать на отказе от ядерного оружия, заявил первый заместитель главы северокорейского МИД Ким Ге Гван.

"Мы не будем больше заинтересованы в переговорах, если они (США-ИФ) будут в одностороннем порядке будут заталкивать нас в угол и заставлять нас избавиться от ядерного оружия. Неизбежно придется пересмотреть вопрос о том, как себя вести в отношении предстоящего саммита с США", - приводит его заявление агентство "Ренхап".

Ким Ге Гван призвал Вашингтон подойти к переговорам искренне, на что была бы дана "соответствующая реакция" со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Пхеньян грозит отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. В учениях, начавшихся в конце прошлой недели, задействованы 100 боевых самолетов, включая восемь истребителей F-22, а также некоторое количество F-15K и бомбардировщиков B-52.

Кроме того, из-за военных учений Южной Кореи и США Северная Корея отменила межкорейские переговоры на высоком уровне, которые должны были пройти в южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.