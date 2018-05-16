ФБР подозревает экс-сотрудника ЦРУ в крупнейшей за историю разведывательной организации краже данных

Американское правительство подозревает бывшего сотрудника ЦРУ 29-летнего Джошуа Адама Шульте в передаче в 2017 году сверхсекретных хакерских программных средств организации WikiLeaks, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.

По словам экспертов, утечка этих средств в WikiLeaks была "одна из наиболее разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты, которые могут быть использованы против частных компаний".

Как уточняет газета New York Post, "самая большая кража данных в истории ЦРУ" включала в себя "программное обеспечение, которое было разработано для взятия под контроль iPhone и превращение смарт-ТВ в устройства наблюдения".

Адвокат Дж.Шульте Джейкоб Каплан заявил в суде, что ФБР подозревает мужчину в массовой утечке 8 тыс. документов ЦРУ в WikiLeaks в марте 2017 года.

"ФБР полагало, что господин Шульте был причастен к этой утечке. В рамках своего расследования они получили множество ордеров на обыск телефона Шульте, его компьютеров и других вещей, чтобы установить связь между господином Шульте и утечкой в WikiLeaks", - сказал адвокат.

Согласно материалам суда, ФБР провело обыски квартиры Дж.Шульте в Нью-Йорке в прошлом году и конфисковало его компьютерное оборудование, ноутбуки и личные записи.

Подозреваемый в настоящее время находится в федеральной тюрьме Манхеттена по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. По сообщениям американских СМИ, он работал инженером-программистом в ЦРУ и разработал там вредоносное ПО, которое управление якобы использовало для взлома компьютеров подозреваемых в терроризме.

Прокуроры планируют подать обвинительное заключение против Дж.Шульте в связи с утечкой в течение следующих 45 дней.

Отмечается, что федеральный прокурор сообщил суду о том, что сверхсекретные материалы были найдены на компьютере подозреваемого.