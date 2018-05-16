Кредитный портфель АИКГФ в 2017г увеличился на 27%, чистая прибыль фонда удвоилась

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 января 2018 года составляют 958 млн 384,394 тыс. манатов, что на 42,4% превышает показатель на конец 2016 года, отмечается в опубликованной аудированной финансовой отчетности фонда.

Кредитный портфель АИКГФ на начало текущего года равен 683 млн 691,072 тыс. манатов (рост за 2017 год на 27,2% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 57 млн 834,465 тыс. манатов (рост на 48,3%), инвестиции в ценные бумаги – 197 млн 716,431 тыс. манатов (рост в 2 раза), остальное – другие виды активов.

Обязательства фонда на 1 января 2018 года оцениваются в 545 млн 194,498 тыс. манатов (рост на 58,5%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 538 млн 589,603 тыс. манатов (рост на 59,6%).

Совокупный капитал АИКГФ на 31 декабря 2017 года равен 413 млн 189,896 тыс. манатов (рост на 18,7%), в том числе уставный капитал – 366 млн манатов (рост на 19,1%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 47 млн 189,896 тыс. манатов.

По данным аудированной финотчетности, операционный доход фонда за 2017 год составил 22 млн 907,541 тыс. манатов (рост в 2 раза).

Доналоговая прибыль фонда в 2017 году составила 18 млн 783,86 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 3 млн 727,55 тыс. манатов. Чистая прибыль АИКГФ за 2017 год составила 15 млн 56,31 тыс. манатов (рост в 2,1 раза).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов