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Спорт 16.05.2018 09:05

Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"

Аргентинский футболист Диего Марадона подписал контракт с футбольным клубом "Брест".

Он будет председателем правления клуба.

"Да, Диего с нами! Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления", - сообщает "Твиттер" брестского "Динамо".

Предполагается, что Д.Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции - взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Полноценно к своей новой работе Д.Марадона приступит через несколько месяцев, после чемпионата мира в России.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ФУТБОЛ, МАРАДОНА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]