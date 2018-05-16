Аргентинский футболист Диего Марадона подписал контракт с футбольным клубом "Брест".
Он будет председателем правления клуба.
"Да, Диего с нами! Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления", - сообщает "Твиттер" брестского "Динамо".
Предполагается, что Д.Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции - взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".
Полноценно к своей новой работе Д.Марадона приступит через несколько месяцев, после чемпионата мира в России.
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