Американский писатель и журналист Том Вулф скончался в возрасте 87 лет

Американский писатель и журналист, пионер направления "новая журналистика" Том Вулф скончался на 88 году жизни в понедельник в больнице на Манхэттене, сообщает газета The New York Times.

"Его литературный агент сообщила, что смерть Т.Вулфа наступила в больнице, куда он был госпитализирован с инфекцией. Писатель жил в Нью-Йорке с того момента, как он начал сотрудничать с The New York Herald Tribune в качестве репортера в 1962 г.", - отмечается в публикации издания.

Издание напоминает, что с 1965 по 1981 гг. Т.Вулф написал девять книг в жанре нон-фикшн, в их числе "Электропрохладительный кислотный тест" (книга описывает один из периодов жизни Кена Кизи - автора "Пролетая над гнездом кукушки").

Британская телерадиокорпорация "Би-би-си" напоминает, что известность Т.Вулфу принес сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby).

С 1980-х годов Т.Вулф перешел к художественным романам: на рубеже XX и XXI веков были изданы "Костры амбиций", "Я - Шарлотта Симмонс" и другие.

"Вулф и его единомышленники проповедовали отход от объективно-фактологического пересказа, использование литературной композиции, диалогов и внутренней речи героев в журналистских очерках на любые темы: от войны во Вьетнаме до развлечений сельских пьяниц", - отмечает "Би-би-си".

Т.Вулф был известен как автор метких сатирических образов и даже мемов: например, "радикальный шик" и "десятилетие имени меня" (Me Decade), говорится в материале "Би-би-си".