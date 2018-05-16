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16.05.2018 09:23

В РИКЦ в Баку в Международный день семьи состоялся большой семейный концерт. Фоторепортаж

15 мая с.г. в Российской информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), в Международный день семьи, состоялся большой семейный концерт. Как известно, Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Он отмечается во многих странах, в том числе в Азербайджане и России.

В концерте приняли участие народная артистка Азербайджана Натаван Шейхова и заслуженный деятель искусств Азербайджана Рафик Сеид-заде. Вот уже многие десятилетия эта супружеская пара радует многочисленных поклонников своим творчеством. Они исполнили известные советские, азербайджанские и российские классические и эстрадные произведения. Кроме того, Рафик Сеид-заде показал свое профессиональное мастерство в игре на саксофоне.

Натаван Шейхова является вокалисткой мирового уровня и профессором Бакинской музыкальной академии. Зрителям она представила своих воспитанников - выпускницу Бакинской музыкальной академии Луизу Дадашову и студента Бакинской музыкальной академии Гидаята Алиева. Молодые артисты исполнили произведения мировой классики.

С Международным днем семьи собравшихся в зале поздравил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]