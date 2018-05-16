Нефть дешевеет после подъема цен до максимумов за 3,5 года накануне, Brent на уровне $78,23

Цены на нефть опускаются в среду после скачка накануне до максимальных за 3,5 года уровней на фоне усиления политической напряженности на Ближнем Востоке.
Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 снизилась на $0,2 (0,26%) - до $78,23 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,2 (0,26%) - до $78,43 за баррель, максимума с ноября 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,19 (0,27%) - до $71,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,35 (0,49%) - до $71,31 за баррель, что также является самым высоким значением с ноября 2014 года.
В центре внимания инвесторов - потенциальные последствия санкций США против Ирана, а также беспорядки в секторе Газа, пишет MarketWatch.
"Европейские и азиатские покупатели закладывают в цены на нефть риски, связанные с санкциями против Ирана, с напряженностью в секторе Газа, а также опасения, что другие производители не смогут восполнить дефицит поставок в случае его возникновения", - цитирует MarketWatch аналитика Price Futures Group Фила Флинна.
Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели, что способствует снижению цен на нефть в среду.
По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,85 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют их понижение на 2,3 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 .
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