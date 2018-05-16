Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

Дальнее зарубежье 16.05.2018 14:31

Профсоюзы в Брюсселе выведут на улицы до 60 тыс. человек в знак протеста против пенсионной реформы в Бельгии

От 40 тыс. до 60 тыс. участников ожидают в среду в Брюсселе на организованной ведущими профсоюзами Бельгии манифестации протеста против пенсионной реформы.

В акции протеста, которая начнется в бельгийской столице в ближайшие часы, христианские, социалистические и либеральные профсоюзы выступают единым фронтом.

Манифестация сопровождается частичными забастовками, что привело в Брюсселе и в ряде провинций к заметным проблемам в работе общественного транспорта, сообщают бельгийские СМИ.

Общество межкоммунального транспорта Брюсселя предупредило граждан, что в среду с утра функционировали только две линии метро и по 7 линий трамваев и автобусов. Нарушено и междугороднее автобусное сообщение.

Вместе с тем, железная дорога работает нормально, и даже предусмотрены дополнительные поезда, чтобы доставлять манифестантов со всей страны в Брюссель.

Ситуация в бельгийской столице усугубляется тем, что в среду, независимо от общенациональной акции, бастуют пилоты авиакомпании Brussels Airlines. Отменены 280, или 75%, рейсов компании, что затронуло около 29 тыс. пассажиров. В том числе аннулированы рейсы Brussels Airlines в Москву и Петербург.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ПРОФСОЮЗЫ, МАНИФЕСТАЦИЯ


Похожие новости


Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу - СМИ Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский На главной площади Брюсселя выложен ковер из 700 тыс. цветов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]