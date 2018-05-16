Профсоюзы в Брюсселе выведут на улицы до 60 тыс. человек в знак протеста против пенсионной реформы в Бельгии

От 40 тыс. до 60 тыс. участников ожидают в среду в Брюсселе на организованной ведущими профсоюзами Бельгии манифестации протеста против пенсионной реформы.
В акции протеста, которая начнется в бельгийской столице в ближайшие часы, христианские, социалистические и либеральные профсоюзы выступают единым фронтом.
Манифестация сопровождается частичными забастовками, что привело в Брюсселе и в ряде провинций к заметным проблемам в работе общественного транспорта, сообщают бельгийские СМИ.
Общество межкоммунального транспорта Брюсселя предупредило граждан, что в среду с утра функционировали только две линии метро и по 7 линий трамваев и автобусов. Нарушено и междугороднее автобусное сообщение.
Вместе с тем, железная дорога работает нормально, и даже предусмотрены дополнительные поезда, чтобы доставлять манифестантов со всей страны в Брюссель.
Ситуация в бельгийской столице усугубляется тем, что в среду, независимо от общенациональной акции, бастуют пилоты авиакомпании Brussels Airlines. Отменены 280, или 75%, рейсов компании, что затронуло около 29 тыс. пассажиров. В том числе аннулированы рейсы Brussels Airlines в Москву и Петербург.
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