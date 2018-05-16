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Регион 16.05.2018 14:38

В НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его дестабилизирующей активностью в регионе - Столтенберг

Все страны НАТО поддерживают усилия, нацеленные на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, однако ракетная программа и его деятельность в регионе также волную членов организации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию "Фигаро".

"Все члены альянса поддерживают усилия, призванные гарантировать, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. Мы обеспокоены баллистической программой Тегерана и его дестабилизирующей активностью в регионе", - сказал Й.Столтенберг, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли НАТО решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном.

"В НАТО существуют различные взгляды на иранскую сделку и на то, насколько этот инструмент полезен. И многие европейские члены альянса не одобряют позицию США", - добавил генсек, подчеркнув, что подобные разногласия не новы в рамках альянса, который всегда остается приверженным своей основной задаче - обеспечивать коллективную оборону стран-членов НАТО.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и восстановлении снятых в 2015 году с Ирана санкций. Европейские партнеры США по сделке неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ожидавшимся решением Д.Трампа и настаивали на том, что сделка не должна быть сорвана, если Иран не нарушает ее условия.

В Вашингтоне ранее заявляли о намерении выработать новое соглашение по иранской ядерной программе, которое бы касалось ракетной программы Тегерана и его региональной политики.

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Тэги: НАТО, ИРАН, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]