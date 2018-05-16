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Дальнее зарубежье 16.05.2018 15:45

Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД

Эквадор выступает за возобновление диалога с Великобританией относительно будущего Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, заявила в среду глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Я думаю, что необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права, законы и обеспечить также его право на передвижение", - сказала она, выступая перед студентами Дипломатической академии МИД РФ в Москве.

"Мы уже неоднократно говорили, что хотели бы найти решение для вопроса относительно будущего Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию. И, разумеется, основной фактор-это обеспечение прав человека, он находится под защитой законов и ряда международных документов", - добавила М.Эспиноса.

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Тэги: ЭКВАДОР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]