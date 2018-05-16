Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД

Эквадор выступает за возобновление диалога с Великобританией относительно будущего Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, заявила в среду глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Я думаю, что необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права, законы и обеспечить также его право на передвижение", - сказала она, выступая перед студентами Дипломатической академии МИД РФ в Москве.

"Мы уже неоднократно говорили, что хотели бы найти решение для вопроса относительно будущего Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию. И, разумеется, основной фактор-это обеспечение прав человека, он находится под защитой законов и ряда международных документов", - добавила М.Эспиноса.