Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

СНГ 16.05.2018 16:01

Получение Кишиневом статуса наблюдателя в ЕАЭС не изменит внешнюю политику государства - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что статус наблюдателя в Евразийском союзе не противоречит сотрудничеству республики с Европейским союзом.

"Я выступаю за равновесие в отношениях Молдавии и с Востоком, и Западом. У нас будут хорошие отношения и с ЕС, и с Россией, и с США. При этом мы должны исходить из национальных интересов государства", - сказал И.Додон на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что "Молдавия будет пользоваться статусом наблюдателя в ЕАЭС на благо своих граждан".

По словам президента, "никто не задается целью менять внешнюю политику, а получение статуса наблюдателя в ЕАЭС никак не затрагивает внешнюю политику".

"Если будет необходимость прибегнуть к этому (изменить внешнюю политику), то будем проводить референдум. Ни президент, ни председатель парламента или премьер-министр не могут решать эти вопросы, это может только народ", - заявил президент.

Отвечая на вопросы журналистов о членстве Молдавии в ЕАЭС, он сказал, что "такое невозможно до тех пор, пока есть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом".

"Статус наблюдателя в ЕАЭС никак не противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, как не противоречит и подписанный год назад Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. А членство в ЕАЭС противоречит Соглашению об ассоциации. Поэтому мы не можем говорить о членстве в ЕАЭС в ближайшие год-два-три", - подчеркнул глава государства.

Он сказал, что "у президента нет полномочий расторгнуть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

"Мы выступаем за сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Мы не должны дружить с Америкой против России или с Россией против Америки. Не надо разделять страну, нужно быть не за кого-то, а за Молдавию. Я надеюсь, что это и будет после парламентских выборов", - заявил И.Додон.

Он назвал получение статуса наблюдателя в ЕАЭС "большим достижением Молдавии".

"Этот статус разрабатывался специально по нашей просьбе. Молдавия - первая страна, которая получила этот статус. Желающих очень много, но мы стали первыми. Это важное достижение для страны. Я поздравляю граждан Молдавии и выражаю благодарность всем главам государств, которые поддержали нас - прежде всего, президенту Владимиру Путину, который внес это предложение", - сказал молдавский лидер.

Он подчеркнул, что Молдавия должна извлекать выгоду из этой ситуации.

"Мы ставим своей целью получить результаты в трех направлениях: рынок сбыта нашей продукции, ситуация мигрантов и стоимость импортируемых энергоресурсов", - сказал И.Додон.

По его словам, есть огромный потенциал для развития экономических отношений со странами ЕАЭС, в том числе - в импорте производимой в Молдавии продукции. Он также напомнил, что "граждане стран-членов ЕАЭС работают в России без патента, признаются все их права".

"Мы задаемся целью получить определенные выгоды для наших трудовых мигрантов в этом смысле", - отметил И.Додон.

Он также указал на то, что стоимость энергетических ресурсов для членов ЕАЭС ниже.

"Сейчас цены на нефть растут, что неизбежно приведет к росту цены на газ для Молдавии. А членство в ЕАЭС дало бы возможность получить более выгодные цены", - считает И.Додон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕАЭС, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Путин заявляет о поддержке всеми участниками ЕАЭС решения о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя при этом объединении Молдавия не станет членом ЕС, но продолжит выстраивать отношения с Брюсселем, заявляет Додон В ЕС не ставят под сомнение экономические отношения Молдавии с ЕАЭС при условии соблюдения соглашения с Евросоюзом Президент Молдавии Додон настроен на дальнейшую интеграцию в ЕАЭС Молдаване предпочитают интеграцию в ЕАЭС вступлению в ЕС и НАТО - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]