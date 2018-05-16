Грузинский президент считает, что в основе его диалога с российским коллегой должна лежать обоюдная выгода

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным при определенных условиях.

"Последние исследования показали, что наш народ желает диалога с Москвой", - заявил Г.Маргвелашвили в среду на встрече со студентами.

При этом он отметил, что диалог с президентом России должен быть "рациональным", предполагающим поиск выгоды для обеих сторон.