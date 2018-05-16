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Регион 16.05.2018 16:17

Грузинский президент считает, что в основе его диалога с российским коллегой должна лежать обоюдная выгода

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным при определенных условиях.

"Последние исследования показали, что наш народ желает диалога с Москвой", - заявил Г.Маргвелашвили в среду на встрече со студентами.

При этом он отметил, что диалог с президентом России должен быть "рациональным", предполагающим поиск выгоды для обеих сторон.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]