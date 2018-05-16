Меркель уверена в возможности разрешения конфликта в Донбассе политическими средствами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конфликт на Украине можно решить лишь политическими, а не военными средствами.
"Конфликт на Украине имеет лишь политическое решение, нельзя его решать военными средствами. Мы действуем в рамках "нормандского формата", - сказала А.Меркель в среду в парламенте ФРГ.
По ее словам, Берлин пытается оживить минские соглашения, несмотря на то, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим прекращения огня.
"Все еще продолжаются препятствия наблюдателям ОБСЕ, которых бы я хотела бы сердечно поблагодарить", - отметила канцлер.
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