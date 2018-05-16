Квота для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане на 2018 год превышает 7 тыс.

Количество квот для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане на 2018 год установлено 7,3 тыс. мест, заявила замначальника Главного управления организации контроля Государственной миграционной службы Хаяля Аббасова.
"Квота на 2018 год для иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджане установлена в количестве 7,3 тыс. мест. В целом, мы ежегодно получаем до 50 тыс. обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешений на проживание в Азербайджане», - сказала Х.Аббасова.
По ее словам, обращения трудовых мигрантов рассматриваются в течение 20 рабочих дней. Кроме того, работодатель должен выплатить определенную пошлину за иностранного рабочего.
«Для получения разрешения на работу в течение трех месяцев размер пошлины составляет 350 манатов, на полгода – 600 манатов, на год - 1 тыс. манатов», - сказала Х.Аббасова.
Б.Рустамбеков
Обвинения в коррупции по отношению к Азербайджану в ПАСЕ безосновательны – глава делегации
В Нахчыване установлено вооружение, способное уничтожить любые военные цели противника – Алиев
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Структуры Минтруда должны работать по принципу Социального дома - Бабаев
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Алиев принял участие в открытии ряде объектов в Нахчыване
Президент Алиев посещает Нахчыванскую Автономную республику
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
В Еврокомиссии назвали неправильным выход США из сделки по иранскому атому
Меркель уверена в возможности разрешения конфликта в Донбассе политическими средствами
Следующее заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 25 мая в Вене без участия США, заявляет Зариф
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
В РИКЦ в Баку в Международный день семьи состоялся большой семейный концерт. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»