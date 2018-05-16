Квота для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане на 2018 год превышает 7 тыс.

Количество квот для иностранных трудовых мигрантов в Азербайджане на 2018 год установлено 7,3 тыс. мест, заявила замначальника Главного управления организации контроля Государственной миграционной службы Хаяля Аббасова.

"Квота на 2018 год для иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджане установлена в количестве 7,3 тыс. мест. В целом, мы ежегодно получаем до 50 тыс. обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешений на проживание в Азербайджане», - сказала Х.Аббасова.

По ее словам, обращения трудовых мигрантов рассматриваются в течение 20 рабочих дней. Кроме того, работодатель должен выплатить определенную пошлину за иностранного рабочего.

«Для получения разрешения на работу в течение трех месяцев размер пошлины составляет 350 манатов, на полгода – 600 манатов, на год - 1 тыс. манатов», - сказала Х.Аббасова.

Б.Рустамбеков