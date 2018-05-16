В Еврокомиссии назвали неправильным выход США из сделки по иранскому атому

Еврокомиссия изучает, каким образом Евросоюз может продолжать соблюдать ядерную сделку с Ираном, заявил член ЕК Димитрис Аврамопулос.

"Мы можем только сожалеть о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. С нашей точки зрения, это не является правильным решением", - сказал еврокомиссар в среду на брифинге, комментируя обсуждение данной проблемы на заседании Еврокомиссии.

"Коллегия обсуждала, и будет еще обсуждать конкретные и практические решения, чтобы быть уверенными, что ЕС сможет продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с этим соглашением (СВПД) и защищать наших экономических операторов", - отметил Д.Аврамопулос.

По его словам, обсуждение было посвящено мерам, которые Евросоюз мог бы принять в ответ на демарш США.

Он сообщил, что вечером в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини инициируют продолжение дискуссии в Софии, где соберутся европейские лидеры. "Совершенно ясно для всех нас, европейцев, что мы все решительно, серьезно и ответственно настроены на то, чтобы это (соглашение - ИФ) работало", - заявил Д.Аврамопулос.