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Регион 16.05.2018 16:48

В Еврокомиссии назвали неправильным выход США из сделки по иранскому атому

Еврокомиссия изучает, каким образом Евросоюз может продолжать соблюдать ядерную сделку с Ираном, заявил член ЕК Димитрис Аврамопулос.

"Мы можем только сожалеть о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. С нашей точки зрения, это не является правильным решением", - сказал еврокомиссар в среду на брифинге, комментируя обсуждение данной проблемы на заседании Еврокомиссии.

"Коллегия обсуждала, и будет еще обсуждать конкретные и практические решения, чтобы быть уверенными, что ЕС сможет продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с этим соглашением (СВПД) и защищать наших экономических операторов", - отметил Д.Аврамопулос.

По его словам, обсуждение было посвящено мерам, которые Евросоюз мог бы принять в ответ на демарш США.

Он сообщил, что вечером в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини инициируют продолжение дискуссии в Софии, где соберутся европейские лидеры. "Совершенно ясно для всех нас, европейцев, что мы все решительно, серьезно и ответственно настроены на то, чтобы это (соглашение - ИФ) работало", - заявил Д.Аврамопулос.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]