Подземные толчки зафиксированы в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане в 15:36 по местному времени (13:36 ), сообщила в среду сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Гипоцентр землетрясения энергетическим классом 9,4 располагался на глубине 20 км в 410 км к северу от Алматы.

Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.