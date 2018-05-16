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СНГ 16.05.2018 14:23

Подземные толчки зафиксированы в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане в 15:36 по местному времени (13:36 ), сообщила в среду сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Гипоцентр землетрясения энергетическим классом 9,4 располагался на глубине 20 км в 410 км к северу от Алматы.

Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]