Подземные толчки зафиксированы в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане в 15:36 по местному времени (13:36 ), сообщила в среду сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.
Гипоцентр землетрясения энергетическим классом 9,4 располагался на глубине 20 км в 410 км к северу от Алматы.
Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.
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