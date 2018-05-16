Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 7-8 июня

Совет НАТО на уровне министров обороны пройдет в Брюсселе 7-8 июня, сообщила в среду пресс-служба штаб-квартиры организации.

Встреча пройдет в новом здании штаб-квартиры Североатлантического альянса, и на всех ее заседаниях будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится в сообщении.

Программа совещания будет опубликована позднее.