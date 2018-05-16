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Дальнее зарубежье 16.05.2018 17:03

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 7-8 июня

Совет НАТО на уровне министров обороны пройдет в Брюсселе 7-8 июня, сообщила в среду пресс-служба штаб-квартиры организации.

Встреча пройдет в новом здании штаб-квартиры Североатлантического альянса, и на всех ее заседаниях будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится в сообщении.

Программа совещания будет опубликована позднее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, МИНОБОРОНЫ, СОВЕТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]