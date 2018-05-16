Азербайджан рассчитывает привлечь минимум 400 тыс. манатов инвестиций в винодельческое предприятие в Джалилабаде

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана объявил инвестиционный конкурс по продаже 99,72% акций АО «Calilabad-serab-9» (Джалилабадский винодельческий завод), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.

В конкурсе по продаже 187,075 тыс. акций АО могут принять участие, как местные, так и иностранные инвесторы.

Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на восстановление деятельности предприятия или на создание новой производственной (перерабатывающей) сферы. Инвестпрограмма в зависимости от вида деятельности, должна включать предложения по: внедрению новых технологий; повышению ассортимента; восстановлению существующих строений и установок, строительству новых в случае необходимости; открытию новых рабочих мест, а также по объему и срокам инвестиций на эти цели.

В целом, инвестпрограмма должна быть не ниже 400 тыс. манатов.

Победитель конкурса должен перечислить за акции предприятия в госбюджет не менее 120 тыс. манатов.

Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 60 дней перечислить на счет АО 5% от заявленного объема инвестиций и перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.

Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 12 июля 2018 года. Оценка предложений состоится 14 июля.

Calilabad-serab-9 расположено в Джалилабадском районе Азербайджана и занимается переработкой винограда и производством вина. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1981 году. В настоящее время на предприятии работает всего один человек.

Уставной капитал предприятия по состоянию на 1 мая 2018 года составляет 375,214 тыс. манатов, он разделен на 187,607 тыс. акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.

Н.Аббасова