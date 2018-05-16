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Регион 16.05.2018 14:50

Уволенные в ходе "оптимизации" сотрудники военкоматов пикетируют резиденцию премьера Армении

Сразу несколько акций протеста проходят в Ереване в среду, передает корреспондент "Интерфакса".

На проспекте Баграмяна в центре Еревана, где расположена резиденция премьер-министра, протестуют сотрудники военных комиссариатов. Они недовольны процессом "оптимизации", в результате чего около 300 сотрудников остались без работы.

Кроме того, на проспекте Баграмяна протестуют водители такси, существенно затруднив автомобильное движение. Они требуют пересмотреть порядок лицензирования, создать равные возможности для всех таксистов, аннулировать штрафы.

Акция протеста в мэрии Еревана с требованием отставки мэра Тарона Маргаряна продолжается.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]