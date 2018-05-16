Сразу несколько акций протеста проходят в Ереване в среду, передает корреспондент "Интерфакса".

На проспекте Баграмяна в центре Еревана, где расположена резиденция премьер-министра, протестуют сотрудники военных комиссариатов. Они недовольны процессом "оптимизации", в результате чего около 300 сотрудников остались без работы.

Кроме того, на проспекте Баграмяна протестуют водители такси, существенно затруднив автомобильное движение. Они требуют пересмотреть порядок лицензирования, создать равные возможности для всех таксистов, аннулировать штрафы.

Акция протеста в мэрии Еревана с требованием отставки мэра Тарона Маргаряна продолжается.