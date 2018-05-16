Рогозин и глава Роскосмоса приглашены на совещание у Путина

И.о. вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин, которого глава правительства не называл среди своих заместителей в новом составе кабмина, - в числе приглашенных на совещание у президента Владимира Путина по вопросам военного строительства, передает корреспондент "Интерфакса".
Кроме представителей Минобороны в совещании примут участие помощник президента Андрей Белоусов, и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров, и.о. министра финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Кроме того, на встречу приглашены руководители "Ростеха", производственного объединения "Севмаш", КБ "Рубин", ПАО "Звезда", судостроительного завода "Северная верфь", Объединенной судостроительной корпорации, а также глава временной администрации "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.
Сегодняшнее совещание - второе в серии встреч с военными и руководством ОПК, которые всю текущую неделю проводит в Сочи В.Путин. В среду на совещание также приглашен глава Роскосмоса Игорь Комаров.
На первом совещании, состоявшемся накануне, Д.Рогозина, курировавшего в прежнем правительстве "оборонку", не было. Причина его отсутствия не сообщалась.
Ранее Д.Медведев предложил на пост своего заместителя по ОПК в новом кабинете нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.
Окончательные предложения по персональному составу правительства премьер должен представить президенту в пятницу в Сочи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в среду совещание по военной тематике, как и состоявшееся накануне, может продлиться до ночи. Он отметил, что, по сути, каждый день у президента проходит не одно совещание, а несколько, на которых обсуждаются различные темы военного строительства.
"Вчера, например, состав участников совещания менялся семь раз", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он не исключил, что и в среду в рамках совещания будет обсуждаться большой пакет вопросов.
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