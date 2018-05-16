Евродепутаты от Эстонии и Латвии Яна Тоом и Андрей Мамыкин подали новую петицию о нарушениях прав, проживающих в этих странах "неграждан".

"Неграждане Эстонии платят налоги, которые идут органам Евросоюза. Неграждане подчиняются правилам ЕС, но не могут пользоваться всеми экономическими правами", - говорится в зарегистрированной 16 мая в Европарламенте новой петиции.

24 апреля комитет по петициям европарламента с перевесом в один голос проголосовал против петиции о избирательных правах "неграждан", написанной Я.Тоом и ее избранными в Латвии коллегами А.Мамыкиным и Татьяной Жданок. Я.Тоом еще тогда пообещала подать новую петицию, посвященную правам "неграждан".

Основные различия в правах "неграждан" и граждан ЕС касаются свободы передвижения работников. Так, только граждане ЕС имеют право без каких-либо ограничений переезжать в другую страну ЕС с целью трудоустройства и рассчитывать на такое же обращение со стороны властей, что и граждане этой страны, отмечает бюро Я.Тоом в разосланном в среду пресс-релизе.

"Сегодня европейское право допускает возникновение парадоксальной ситуации, когда зарегистрированная в Евросоюзе фирма пользуется свободой передвижения, а ее владелец - нет. Например, у вас может быть небольшой бизнес в Эстонии, вы хотите перевести его в Финляндию. Фирма переехать может, а владелец - как получится", - поясняет Я.Тоом.

Различия в правах касаются и других областей жизни. За пределами Шенгенской зоны эстонские "неграждане" могут пользоваться правом безвизового въезда только в 15 стран (граждане Эстонии - в 139). На "неграждан" также не распространяются правила ЕС, касающиеся семейного права. Скажем, в случае развода за границей "неграждане" не всегда могут требовать применения эстонских законов.

Рассмотрение новой петиции в профильном комитете Европарламента ожидается до конца текущего года, сообщило бюро Я.Тоом.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассматривает балтийских "неграждан" в качестве апатридов - лиц без гражданства. В настоящее время они составляют около 6% населения Эстонии, 11% - Латвии. В основном это русскоговорящие жители. К решению проблемы "неграждан" неоднократно призывали специализированные органы ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также Россия. Власти республик игнорируют эти призывы.