Рост ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-апреле 2018 года составил 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 22 млрд 969 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2018 года составил 2,1%. В нефтяном секторе спад составил 0,1%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,4%.

ВВП на душу населения по итогам января-апреля 2018 года составил 2,346 тыс. манатов.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Н.Аббасова