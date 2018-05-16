Рост ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-апреле 2018 года составил 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 22 млрд 969 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2018 года составил 2,1%. В нефтяном секторе спад составил 0,1%.
По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,4%.
ВВП на душу населения по итогам января-апреля 2018 года составил 2,346 тыс. манатов.
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.
Н.Аббасова
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