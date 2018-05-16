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Макроэкономика 16.05.2018 15:09

Рост ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-апреле 2018 года составил 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 22 млрд 969 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2018 года составил 2,1%. В нефтяном секторе спад составил 0,1%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 10,4%.

ВВП на душу населения по итогам января-апреля 2018 года составил 2,346 тыс. манатов.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Н.Аббасова

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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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