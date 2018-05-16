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Дальнее зарубежье 16.05.2018 15:11

Известный малазийский оппозиционер после королевского помилования вышел из тюрьмы

Известный в Малайзии оппозиционер Анвар Ибрагим получил полное помилование от короля Мухаммада V, и в среду его выпустили из тюрьмы, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

О решении короля помиловать А.Ибрагима ранее объявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, при котором А.Ибрагим получил первый тюремный срок. При этом М.Мохамад отмечал, что это будет не просто помилование, а полная общественная реабилитация, после которой освобожденный сможет принимать участие в политической жизни страны.

А.Ибрагим формально является лидером партии Pakatan Harapan ("Альянс Надежды"), представляя которую М.Мохамад вновь получил пост премьер-министра, обойдя правящую на протяжении 60 лет коалицию Barisan Nasional ("Национальный фронт"). При этом М.Мохамад пообещал, что в течение двух лет освободит свой пост и передаст власть освобожденному А.Ибрагиму.

Ранее и А.Ибрагим, и М.Мохамад входили в "Национальный фронт", причем М.Мохамад занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы.

М.Мохамад отправил в отставку А.Ибрагима, занимавшего пост вице-премьера, в 1998 году, после чего А.Ибрагим возглавил протесты против правительства. В 1999 году его приговорили к тюремному сроку за злоупотребление властью. В 2000 году его обвинили в содомии и увеличили срок заключения на девять лет.

В 2004 году тюремное заключение для А.Ибрагима отменили, после чего он возглавил оппозицию на выборах в 2008 и 2013 году. В 2015 году А.Ибрагим вновь попал в тюрьму после того, как оправдательный приговор был отменен.

В 2018 году М.Мохамад объявил о намерении выдвигаться на пост премьер-министра после коррупционного скандала вокруг Наджиба Разака, предыдущего премьер-министра Малайзии. Одним из условий поддержки политика со стороны оппозиции стало обещание о помиловании А.Ибрагима.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ПОМИЛОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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