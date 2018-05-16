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Дальнее зарубежье 16.05.2018 15:13

Два человека погибли и 19 ранены после минометного обстрела террористами одного из районов Дамаска

По меньшей мере, два человека погибли в результате обстрела террористами одного из районов Дамаска - Аль-Марджа.

Сирийское информационное агентство САНА сообщило в среду, что террористы обстреляли столичный район из минометов. В результате атаки 19 человек получили ранения.

В свою очередь командование сирийской армии сообщило в среду, что подразделения вооруженных сил страны "при взаимодействии с союзниками завершают очистку территории в 1,2 тыс.кв.км на севере провинции Хомс и на юге провинции Хама".

Сирийская армия восстановила контроль над 65 населенными пунктами, которые ранее находились в руках террористов, говорится в сообщении.

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Тэги: СИРИЯ, ОБСТРЕЛ, ДАМАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]