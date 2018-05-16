Два человека погибли и 19 ранены после минометного обстрела террористами одного из районов Дамаска

По меньшей мере, два человека погибли в результате обстрела террористами одного из районов Дамаска - Аль-Марджа.

Сирийское информационное агентство САНА сообщило в среду, что террористы обстреляли столичный район из минометов. В результате атаки 19 человек получили ранения.

В свою очередь командование сирийской армии сообщило в среду, что подразделения вооруженных сил страны "при взаимодействии с союзниками завершают очистку территории в 1,2 тыс.кв.км на севере провинции Хомс и на юге провинции Хама".

Сирийская армия восстановила контроль над 65 населенными пунктами, которые ранее находились в руках террористов, говорится в сообщении.