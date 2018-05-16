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Регион 16.05.2018 17:27

Грузия предлагает НАТО провести встречу на высшем уровне

Грузия обратилась к НАТО с просьбой проведения заседания совместной комиссии на высшем политическом уровне, заявил в среду журналистам министр обороны республики Леван Изория.

"Ждем решения НАТО по этому вопросу", - сказал он.

По словам министра, комиссия была создана в 2008 году, поэтому в Тбилиси считают, что в связи с ее 10-летием в нынешнем году в данном формате должна состояться встреча на высшем политическом уровне.

Как отметил Л.Изория, в Тбилиси надеются, что на этой встрече со стороны альянса будет четко зафиксирована поддержка стремлений Грузии стать членом НАТО. "Мы ожидаем, что прогресс Грузии будет адекватно оценен", - сказал он.

По мнению министра, в сфере обороны в Грузии было осуществлено сближение со стандартами НАТО во всех направлениях и этот процесс продолжается.

Ранее представители грузинских властей заявляли, что заседание комиссии НАТО-Грузия на высшем уровне в случае согласия альянса могло бы состояться в июле в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, КОМИССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]