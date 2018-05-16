Грузия предлагает НАТО провести встречу на высшем уровне

Грузия обратилась к НАТО с просьбой проведения заседания совместной комиссии на высшем политическом уровне, заявил в среду журналистам министр обороны республики Леван Изория.
"Ждем решения НАТО по этому вопросу", - сказал он.
По словам министра, комиссия была создана в 2008 году, поэтому в Тбилиси считают, что в связи с ее 10-летием в нынешнем году в данном формате должна состояться встреча на высшем политическом уровне.
Как отметил Л.Изория, в Тбилиси надеются, что на этой встрече со стороны альянса будет четко зафиксирована поддержка стремлений Грузии стать членом НАТО. "Мы ожидаем, что прогресс Грузии будет адекватно оценен", - сказал он.
По мнению министра, в сфере обороны в Грузии было осуществлено сближение со стандартами НАТО во всех направлениях и этот процесс продолжается.
Ранее представители грузинских властей заявляли, что заседание комиссии НАТО-Грузия на высшем уровне в случае согласия альянса могло бы состояться в июле в рамках саммита НАТО в Брюсселе.
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