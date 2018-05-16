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ТЭК 16.05.2018 15:17

Азербайджан в январе-апреле увеличил добычу нефти на 1,4%, сократил добычу газа на 5,8% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-апреле 2018 года составила 12 млн 817,1 тыс. тонн нефти, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе-апреле 2018 года добыча нефти составила 12 млн 817,1 тыс. тонн (рост на 1,4%), в том числе товарной нефти – 12 млн 799,9 тыс. тонн (рост на 1,4%)», - отметили в Госкомстате.

В январе-апреле 2018 года в Азербайджане добыто 9 млрд 280,7 млн кубометров газа (спад на 5,8% по сравнению с январем-апрелем 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 5 млрд 602,7 млн кубометров (спад на 10,8%).

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 688,9 тыс. тонн, газа - 28 млрд 597,5 млн кубометров.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, газа - 30 млрд 498,3 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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