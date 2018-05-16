Азербайджан в январе-апреле увеличил добычу нефти на 1,4%, сократил добычу газа на 5,8% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-апреле 2018 года составила 12 млн 817,1 тыс. тонн нефти, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В январе-апреле 2018 года добыча нефти составила 12 млн 817,1 тыс. тонн (рост на 1,4%), в том числе товарной нефти – 12 млн 799,9 тыс. тонн (рост на 1,4%)», - отметили в Госкомстате.
В январе-апреле 2018 года в Азербайджане добыто 9 млрд 280,7 млн кубометров газа (спад на 5,8% по сравнению с январем-апрелем 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 5 млрд 602,7 млн кубометров (спад на 10,8%).
В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 688,9 тыс. тонн, газа - 28 млрд 597,5 млн кубометров.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, газа - 30 млрд 498,3 млн.
Н.Аббасова
Обвинения в коррупции по отношению к Азербайджану в ПАСЕ безосновательны – глава делегации
В Нахчыване установлено вооружение, способное уничтожить любые военные цели противника – Алиев
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Структуры Минтруда должны работать по принципу Социального дома - Бабаев
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Алиев принял участие в открытии ряде объектов в Нахчыване
Президент Алиев посещает Нахчыванскую Автономную республику
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
В Еврокомиссии назвали неправильным выход США из сделки по иранскому атому
Меркель уверена в возможности разрешения конфликта в Донбассе политическими средствами
Следующее заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 25 мая в Вене без участия США, заявляет Зариф
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
В РИКЦ в Баку в Международный день семьи состоялся большой семейный концерт. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»