Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

Дальнее зарубежье 16.05.2018 17:48

Еврокомиссия призывает к бдительности из-за хрупкой миграционной ситуации в Европе

Ситуация с миграцией в Европе все еще остается хрупкой, и не дает оснований для самоуспокоенности; к такому выводу пришла Еврокомиссия после обсуждения вопроса о контроле над миграционными потоками в ЕС.

"Миграционная ситуация в ЕС и соседних с ним странах остается относительно стабильной. Но недавнее развитие событий требует нашей бдительности, постоянных усилий по координации", - заявил член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, докладывая на пресс-конференции в Брюсселе об итогах заседания исполнительной коллегии ЕС.

Еврокомиссия констатировала, что в то время как совместные усилия ЕС по урегулированию миграционного кризиса давали результаты, продолжающееся миграционное давление негативно влияло на ситуацию, о чем свидетельствуют новые случаи прибытия мигрантов по восточному и западному средиземноморскому маршруту.

По словам Д.Аврамопулоса, ЕС работает "на всех фронтах" данной проблемы, но эта работа далека от завершения, и необходимо искать долгосрочные решения, так как "не известно, что нам обещает будущее".

Евросоюз должен быть готовым реагировать на любые сезонные пики или изменения миграционного давления, в том числе на его перенос с одного маршрута на другой.

Еврокомиссия в своем коммюнике приводит слова первого заместителя председателя ЕК Франса Тиммерманса, который считает, что управлять миграцией нужно исключительно комплексно, посредством взаимодополняющих действий, основанных на ответственности и солидарности.

На том же заседании Еврокомиссия приняла решение обновить информационную систему VIS - (Visa Information System) для лучшей защиты внешних границ ЕС. Речь о базе данных, содержащих информацию о лицах, запрашивающих шенгенские визы.

Как считает Д.Аврамопулос, обновление позволит "удалить слепые пятна" в информационной системе и тем самым предоставить визовым органам и пограничникам правильную информацию, необходимую для их работы с целью "обеспечить безопасность европейских граждан и построить Европу, которая их защищает, не препятствуя мобильности тех, кто добросовестно путешествует в ЕС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Европейский и Африканский союзы должны совместно решать проблему миграции в духе уважения человеческого достоинства - Могерини ЕС делает все возможное, чтобы защищать и помогать мигрантам в Ливии - официальный представитель Юнкер напомнил руководству Венгрии о несоблюдении совместно одобренных странами ЕС обязательств по миграции ЕС должен предложить "двадцатке" поддержать меры по борьбе с контрабандой людей - Туск Юнкер не склонен приравнивать к санкциям процедуры Еврокомиссии в отношении Чехии, Венгрии и Польши Более 450 граждан Азербайджана вернулись на родину за 2 года по соглашению о реадмиссии с ЕC

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]