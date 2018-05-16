Еврокомиссия призывает к бдительности из-за хрупкой миграционной ситуации в Европе

Ситуация с миграцией в Европе все еще остается хрупкой, и не дает оснований для самоуспокоенности; к такому выводу пришла Еврокомиссия после обсуждения вопроса о контроле над миграционными потоками в ЕС.
"Миграционная ситуация в ЕС и соседних с ним странах остается относительно стабильной. Но недавнее развитие событий требует нашей бдительности, постоянных усилий по координации", - заявил член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, докладывая на пресс-конференции в Брюсселе об итогах заседания исполнительной коллегии ЕС.
Еврокомиссия констатировала, что в то время как совместные усилия ЕС по урегулированию миграционного кризиса давали результаты, продолжающееся миграционное давление негативно влияло на ситуацию, о чем свидетельствуют новые случаи прибытия мигрантов по восточному и западному средиземноморскому маршруту.
По словам Д.Аврамопулоса, ЕС работает "на всех фронтах" данной проблемы, но эта работа далека от завершения, и необходимо искать долгосрочные решения, так как "не известно, что нам обещает будущее".
Евросоюз должен быть готовым реагировать на любые сезонные пики или изменения миграционного давления, в том числе на его перенос с одного маршрута на другой.
Еврокомиссия в своем коммюнике приводит слова первого заместителя председателя ЕК Франса Тиммерманса, который считает, что управлять миграцией нужно исключительно комплексно, посредством взаимодополняющих действий, основанных на ответственности и солидарности.
На том же заседании Еврокомиссия приняла решение обновить информационную систему VIS - (Visa Information System) для лучшей защиты внешних границ ЕС. Речь о базе данных, содержащих информацию о лицах, запрашивающих шенгенские визы.
Как считает Д.Аврамопулос, обновление позволит "удалить слепые пятна" в информационной системе и тем самым предоставить визовым органам и пограничникам правильную информацию, необходимую для их работы с целью "обеспечить безопасность европейских граждан и построить Европу, которая их защищает, не препятствуя мобильности тех, кто добросовестно путешествует в ЕС".
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