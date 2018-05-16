Афганские военные выбили талибов из центра одного из уездов провинции Газни

Атака боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на центр уезда Джагату провинции Газни отбита, сообщило в среду официальное информационное агентство Афганистана Bakhtar со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Орефа Нури.
Талибы после захвата центра уезда утром в среду сожгли здание управления безопасности, но после боестолкновения с правительственным силами во второй половине дня покинули город. Был убит 21 боевик и еще двое получили ранения, сообщил О.Нури.
Ранее в среду местные СМИ со ссылкой на члена совета региона Нассира Ахмада Факири сообщили, что минувшей ночью талибы одновременно атаковали несколько уездов провинции Газни, в том числе Андар, Гиро, Джагату и Дих-Як.
По его словам, после нескольких часов сопротивления силы безопасности были вынуждены отступить из центра уезда Джагату, оставив талибам административные здания, при этом погибли шесть солдат правительственных подразделений.
Между тем глава уезда Зана-Хан Мохаммад Зия Якуби сообщил, что три полицейских поста в этом уезде перешли под контроль талибов, погибли четверо стражей правопорядка, еще 12 ранены.
По его словам, в ходе столкновения убиты семь талибов, более десяти боевиков ранены.
По сообщениям местных СМИ, бои прошлой ночью шли также и на территории уездов Андар, Гиро, но подробности этих столкновений неизвестны.
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