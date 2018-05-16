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Макроэкономика 16.05.2018 15:41

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2018г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2018 года составили 16 млрд 272,8 млн манатов, что на 9,2% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-апреля 2018 года составила 3,5%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле увеличились на 8,2% - до 1 тыс. 662,1 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 14 млрд 944,7 млн манатов, что на 9,5% выше показателя января-апреля 2017 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году увеличились на 8,3%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ДОХОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]