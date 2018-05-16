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Регион 16.05.2018 19:02

Министр обороны Грузии анонсировал начало реализации новой совместной с США программы подготовки военнослужащих

Осуществление новой совместной с США программы подготовки военнослужащих - "Программы готовности обороны Грузии" (GDRP) начнется на этой неделе, сообщил в среду министр обороны республики Леван Изория.

"На этой неделе, через два дня мы начинаем самую амбициозную программу, которая еще больше повысит готовность нашей страны к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО", - сказал Л.Изория, выступая на проходящей в Тбилиси двухдневной международной конференции "Пятый форум безопасности Южного Кавказа".

Как ранее заявлял глава грузинского Минобороны, в рамках новой совместной с США программы в течение трех лет планируется укомплектовать, подготовить и оснастить девять грузинских батальонов. В подготовке военнослужащих будут принимать участие военные инструкторы США.

В декабре 2016 года между оборонными ведомствами Грузии и США был заключен рамочный договор на 2016-2019 годы в сфере безопасности, одним из главных компонентов которого является осуществление "Программы готовности обороны Грузии".

В Минобороны Грузии заявляли, что если в прошлые годы под началом американских военных инструкторов подготавливались подразделения для участия в международных миротворческих миссиях, то новая программа подразумевает подготовку грузинских военнослужащих с акцентом на оборонные действия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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