Послы стран Запада призвали Украину к соблюдению прав человека

Послы 16 государств, а также глава представительства Европейского Союза на Украине призвали Киев поддерживать равенство, достоинство и верховенство права , в том числе обеспечить права ЛГБТ-сообщества.

"Украина достигла заметного прогресса в признании и защите прав человека, но эта работа еще не завершена. Мы призываем Украину, опираясь на эти успехи, и в дальнейшем поддерживать равенство, достоинство и верховенство права для всех... Международное сообщество, по-прежнему привержено безопасности лесбиянок, геев, бисексуальных, транссексуальных и интерсекс-украинцев и украинок, их друзей, родных и всех сторонников толерантности и равенства в Украине", - говорится в совместном заявлении по случаю Международного дня противодействия гомофобии и трансфобии послов Австралии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Канады, Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США, обнародованном в среду.

Дипломаты подчеркнули, что ценности толерантности и уважения к разнообразию являются базовыми для открытых, демократических обществ.

"Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку реализации национальной стратегии по правам человека и соответствующего плана действий, в том числе - дальнейших шагов в области борьбы с дискриминацией для ЛГБТИ-граждан и борьбы с преступлениями на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации", - отметили послы.

Дипломаты проинформировали, что на 17 июня 2018 в Киеве запланирован "Марш равенства".