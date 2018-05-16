Послы стран Запада призвали Украину к соблюдению прав человека

Послы 16 государств, а также глава представительства Европейского Союза на Украине призвали Киев поддерживать равенство, достоинство и верховенство права , в том числе обеспечить права ЛГБТ-сообщества.
"Украина достигла заметного прогресса в признании и защите прав человека, но эта работа еще не завершена. Мы призываем Украину, опираясь на эти успехи, и в дальнейшем поддерживать равенство, достоинство и верховенство права для всех... Международное сообщество, по-прежнему привержено безопасности лесбиянок, геев, бисексуальных, транссексуальных и интерсекс-украинцев и украинок, их друзей, родных и всех сторонников толерантности и равенства в Украине", - говорится в совместном заявлении по случаю Международного дня противодействия гомофобии и трансфобии послов Австралии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Канады, Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США, обнародованном в среду.
Дипломаты подчеркнули, что ценности толерантности и уважения к разнообразию являются базовыми для открытых, демократических обществ.
"Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку реализации национальной стратегии по правам человека и соответствующего плана действий, в том числе - дальнейших шагов в области борьбы с дискриминацией для ЛГБТИ-граждан и борьбы с преступлениями на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации", - отметили послы.
Дипломаты проинформировали, что на 17 июня 2018 в Киеве запланирован "Марш равенства".
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