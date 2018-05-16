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СНГ 16.05.2018 18:29

Без диалога с Москвой украинскую проблему не решить, отмечает глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо продолжение диалога с Россией.

"В прошлый четверг я был в Москве и сказал моему коллеге (главе МИД РФ Сергею - ИФ) Лаврову: мы все в Германии хотим диалога", - сообщил он, выступая в среду в Бундестаге.

Он подчеркнул, что необходимо вести диалог не ради диалога как такового, а ради хотя бы каких-то результатов.

По его словам, в Берлине пока что не наблюдают улучшения ситуации на Украине, и ФРГ, являющуюся участником "нормандской четверки", это не устраивает.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]