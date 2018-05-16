Без диалога с Москвой украинскую проблему не решить, отмечает глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо продолжение диалога с Россией.

"В прошлый четверг я был в Москве и сказал моему коллеге (главе МИД РФ Сергею - ИФ) Лаврову: мы все в Германии хотим диалога", - сообщил он, выступая в среду в Бундестаге.

Он подчеркнул, что необходимо вести диалог не ради диалога как такового, а ради хотя бы каких-то результатов.

По его словам, в Берлине пока что не наблюдают улучшения ситуации на Украине, и ФРГ, являющуюся участником "нормандской четверки", это не устраивает.