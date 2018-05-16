Работы по созданию ТК Север-Юг завершатся в течение 3 лет - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на завершение создания транспортного коридора "Север-Юг" в течение ближайших трех лет.
"Мы сегодня серьезно занимаемся проектом создания транспортного коридора Север-Юг. Все работы по проекту на территории Азербайджана уже завершены, на этот проект мы направили значительные финансовые средства. Я надеюсь, что в ближайшие три года проект полностью будет введен в эксплуатацию", - сказал И.Алиев в Нахчыване.
По его словам, реализация этого проекта позволит соединить железнодорожную систему Азербайджана с Нахчыванской Автономной республикой. "Это позволит Нахчывану избавиться от блокады", - добавил он.
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Азербайджан предоставит Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт на иранской территории.
А.Азизов
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