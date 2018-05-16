Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора

15 мая с.г. в Национальном музее истории Азербайджана, в рамках проекта «Беседы об искусстве» Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), состоялась лекция-семинар на тему "Мир скульптур Юрия Гуммеля".
Его биография очень характерна тому периоду. Гюнтер (Юрий) Гуммель родился в 1927 году в городе Ханларе (ранее - немецкое селение Еленендорф) в Азербайджане. Его отец Вильгельм Гуммель был директором местной школы. Впоследствии их семья, как и многие другие немецкие семьи, проживавшие в тех местах, была депортирована в Казахстан. Там ему пришлось освоить шахтерское ремесло. В редкие свободные минуты он занимался любимым делом: рисованием и игрой на скрипке. Так рождался признанный скульптор.
О жизни и творчестве скульптора Юрия Гуммеля участникам лекции-семинара рассказал научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев.
Слушателями стали представители организаций российских соотечественников.
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