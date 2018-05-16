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16.05.2018 16:17

Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора

15 мая с.г. в Национальном музее истории Азербайджана, в рамках проекта «Беседы об искусстве» Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), состоялась лекция-семинар на тему "Мир скульптур Юрия Гуммеля".

Его биография очень характерна тому периоду. Гюнтер (Юрий) Гуммель родился в 1927 году в городе Ханларе (ранее - немецкое селение Еленендорф) в Азербайджане. Его отец Вильгельм Гуммель был директором местной школы. Впоследствии их семья, как и многие другие немецкие семьи, проживавшие в тех местах, была депортирована в Казахстан. Там ему пришлось освоить шахтерское ремесло. В редкие свободные минуты он занимался любимым делом: рисованием и игрой на скрипке. Так рождался признанный скульптор.

О жизни и творчестве скульптора Юрия Гуммеля участникам лекции-семинара рассказал научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев.

Слушателями стали представители организаций российских соотечественников.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]