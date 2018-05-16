Следующее заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 25 мая в Вене без участия США, заявляет Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду объявил, что следующее заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пройдет в Вене 25 мая без участия США, сообщает агентство "Тасним".
"Оставшиеся участники сделки - Группа 4+1, в которую входят Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, а также Иран - будут использовать механизм СВПД, чтобы делать свою работу", - передает агентство слова министра, сказанные им журналистом в Брюсселе перед вылетом в Тегеран
"Участникам сделки, возможно, придется обсудить ряд вопросов на высшем уровне - через неделю после запланированной встречи комиссии по СВПД", - добавил он.
СВПД был одобрен в 2015 году "шестеркой" международных посредников и Ираном - пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из сделки с Ираном по ядерной программе и начале процесса восстановления санкций против Тегерана.
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