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Регион 16.05.2018 16:19

Следующее заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 25 мая в Вене без участия США, заявляет Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду объявил, что следующее заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пройдет в Вене 25 мая без участия США, сообщает агентство "Тасним".

"Оставшиеся участники сделки - Группа 4+1, в которую входят Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, а также Иран - будут использовать механизм СВПД, чтобы делать свою работу", - передает агентство слова министра, сказанные им журналистом в Брюсселе перед вылетом в Тегеран

"Участникам сделки, возможно, придется обсудить ряд вопросов на высшем уровне - через неделю после запланированной встречи комиссии по СВПД", - добавил он.

СВПД был одобрен в 2015 году "шестеркой" международных посредников и Ираном - пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из сделки с Ираном по ядерной программе и начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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