В Нахчыване установлено вооружение, способное уничтожить любые военные цели противника – Алиев

Азербайджанская армия в Нахчыванской Автономной республике оснащена современным вооружением для предотвращения провокации врага и проведения контрнаступления, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы уделяем большое внимание обеспечению безопасности Нахчывана (граничащего с Арменией), усилению военного потенциала автономной республики", - сказал И.Алиев в среду в рамках посещения автономной республики.
По его словам, армия Нахчывана, как составная часть азербайджанской армии, оснащена самым современным вооружением, техникой. "Последние годы мы многое сделали для усиления азербайджанской армии, приобретаемая современная военная техника также направляется в Нахчыван с учетом расположения республики и ее рельефа. Сегодня армия в Нахчыване обладает возможностями для предотвращения любой провокации противника и проведения контрнаступления. В том в Нахчыване имеются вооружение и ракеты дальнего действия, которые могут уничтожить любую военную цель противника", - отметил президент.
А.Азизов
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