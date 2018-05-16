Обвинения ПАСЕ в коррупции по отношению к Азербайджану безосновательны – глава делегации

Вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), глава азербайджанской делегации в организации Самед Сеидов считает необоснованными и безосновательными обвинения в коррупции в отношении Азербайджана.
Как сообщалось ранее, ПАСЕ объявила о применении в отношении С.Сеидова санкций в виде замораживания на два года его мандата.
"Я отправил письмо в Совет Европы, в котором отметил, что принятие таких санкций является безосновательным и ничем необоснованным давлением на Азербайджан", - сказал С.Сеидов на пресс-конференции в среду.
По его словам, Азербайджан конструктивно сотрудничает и будет сотрудничать с различными структурами Совета Европы.
"Но это не означает, что в отношении Азербайджана в СЕ не применяются двойные стандарты, мы неоднократно были свидетелями таких двойных стандартов. И принятое решение по отношению к Азербайджану также является звеном в этой цепи", - отметил он.
С.Сеидов подчеркнул, что около года назад в ПАСЕ была создана следственная группа по расследованию фактов коррупции. "Мы свою позицию по данной группе высказывали, заявив, что нельзя никого безосновательно обвинять, что во главе угла должно быть верховенство закона. Поэтому мы с самого начала были против этой группы. Когда группа завершила свое расследование, оказалось, что 200-страничный документ на 99% касался Азербайджана", - отметил он.
По его словам, в ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о том, что организация занимается не тем, чем надо. "Например, в Армении беспорядки привели к свержению действующей власти, тогда как СЕ обсуждает вопрос по Азербайджану. 99% документов, принимаемых в ПАСЕ и касающихся Азербайджана, носят критический характер, тогда как в отношении Армении применяется другой механизм", - подчеркнул он.
С.Сеидов добавил, что если по отношению к Азербайджану демонстрируется предвзятое отношение, то этот вопрос необходимо снять с повестки.
Ф.Исазаде
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