Санкции ПАСЕ не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы – глава делегации

Вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), глава азербайджанской делегации в организации Самед Сеидов считает, что принятые в отношении него санкции не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы.
Как сообщалось ранее, ПАСЕ объявила о применении в отношении С.Сеидова санкций в виде замораживания на два года его мандата.
"Никто не сможет отстранить представителей Азербайджана из Совета Европы. Принятые санкции не ограничат свободу наших действий в СЕ", - сказал С.Сеидов на пресс-конференции в среду.
По его словам, данные санкции не помешают Азербайджану защищать свои интересы и лоббировать вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта.
"Делегацию Азербайджана сегодня может возглавлять один человек, а завтра – другой. Поэтому эти санкции не окажут на нас негативного влияния, они просто свидетельствуют о наличии двойных стандартов в СЕ", - отметил он.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ также приняла решение применить санкции в отношении бывшего президента ПАСЕ Педро Аграмунта, депутатов ассамблеи Цезаря Флорина Преда (Румыния) и Жорди Чукла (Испания).
Санкции против П.Аграмунта введены на 10 лет, против Ц.Ф.Преда и Ж.Чукла – на два года.
Всех четверых обвиняют в коррупции и нарушении Кодекса поведения.
Им запрещено занимать высшие должные посты.
Как сообщалось ранее, 22 января 2018 года в Страсбурге на первом пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана, руководитель постоянной делегации Азербайджана в этой организации С.Сеидов был переизбран вице-президентом ПАСЕ.
Независимый орган расследования ПАСЕ ранее подготовил отчет, в котором заявил о коррупции в Азербайджане. В посвященной Азербайджану части отчета в связи с заявлениями о коррупции упоминаются имена Самеда Сеидова, содокладчиков Штефана Шеннаха, Цезара Флорина Преды, бывшего председателя ПАСЕ и бывшего содокладчика по Азербайджану Педро Аграмунта, депутата Жорди Чуклы и других.
В ответ на это Самед Сеидов ранее заявил, что "любая попытка опозорить Азербайджан и есть коррупция".
Ф.Исазаде
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