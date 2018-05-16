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Внешняя политика 16.05.2018 16:59

Санкции ПАСЕ не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы – глава делегации

Вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), глава азербайджанской делегации в организации Самед Сеидов считает, что принятые в отношении него санкции не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы.

Как сообщалось ранее, ПАСЕ объявила о применении в отношении С.Сеидова санкций в виде замораживания на два года его мандата.

"Никто не сможет отстранить представителей Азербайджана из Совета Европы. Принятые санкции не ограничат свободу наших действий в СЕ", - сказал С.Сеидов на пресс-конференции в среду.

По его словам, данные санкции не помешают Азербайджану защищать свои интересы и лоббировать вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта.

"Делегацию Азербайджана сегодня может возглавлять один человек, а завтра – другой. Поэтому эти санкции не окажут на нас негативного влияния, они просто свидетельствуют о наличии двойных стандартов в СЕ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ также приняла решение применить санкции в отношении бывшего президента ПАСЕ Педро Аграмунта, депутатов ассамблеи Цезаря Флорина Преда (Румыния) и Жорди Чукла (Испания).

Санкции против П.Аграмунта введены на 10 лет, против Ц.Ф.Преда и Ж.Чукла – на два года.

Всех четверых обвиняют в коррупции и нарушении Кодекса поведения.

Им запрещено занимать высшие должные посты.

Как сообщалось ранее, 22 января 2018 года в Страсбурге на первом пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана, руководитель постоянной делегации Азербайджана в этой организации С.Сеидов был переизбран вице-президентом ПАСЕ.

Независимый орган расследования ПАСЕ ранее подготовил отчет, в котором заявил о коррупции в Азербайджане. В посвященной Азербайджану части отчета в связи с заявлениями о коррупции упоминаются имена Самеда Сеидова, содокладчиков Штефана Шеннаха, Цезара Флорина Преды, бывшего председателя ПАСЕ и бывшего содокладчика по Азербайджану Педро Аграмунта, депутата Жорди Чуклы и других.

В ответ на это Самед Сеидов ранее заявил, что "любая попытка опозорить Азербайджан и есть коррупция".

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАСЕ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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