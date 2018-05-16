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Организаторы акций протестов в секторе Газа отказались принимать медпомощь от Израиля

Организаторы масштабных акций протестов на границе сектора Газа, возглавляемые движением ХАМАС, отказались принимать поставки медикаментов от Израиля, несмотря на острый дефицит лекарств, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Верховный комитет "Марша возвращения" объявил, что не примет медицинскую помощь "от убийц нашего народа" и обвинил Израиль в "попытки обелить свой имидж".

В комитете добавили, что акции протеста возобновятся в пятницу 18 мая.

Во вторник президент Турецкого Красного полумесяца доктор Керем Кынык заявил "Интерфаксу", что Турция направит медикаменты в палестинские больницы для помощи пострадавшим в столкновениях с израильской армией в секторе Газа.

"Мы предоставляем медикаменты и расходные материалы для больниц сектора Газа. Ждем одобрения от Израиля на поставку двух контейнеров медикаментов", - сказал он.

При этом К.Кынык добавил, что самостоятельно система здравоохранения Сектора Газа не справляется с большим числом пострадавших. "Один лишь госпиталь Шифа оказывает помощь почти 400 раненым. Так больше не может продолжаться. Система здравоохранения в Газе на грани коллапса", - написал он в своем "Твиттере".

В понедельник в Израиле состоялась церемония открытия нового посольства США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.

Жертвами последовавших за тем столкновений стали около 60 палестинцев, причем, по утверждениям израильских военных, 24 из них являлись экстремистскими элементами.

Накануне армия обороны Израиля также заявила, что ее солдаты не нарушали правил при разгоне демонстрантов. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал позицию армии обороны Израиля, заявив, что военные имеют право защищать границы своего государства.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, МЕДПОМОЩЬ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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