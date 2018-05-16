Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле сократился на 6%

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2018 года составил 2 млрд 391,3 млн кубометров, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.
"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 29,5% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-апреле 2018 года", - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-апреле 2018 года транспортировано 8 млрд 112,4 млн кубометров газа, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года
В 2017 году экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 314,2 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.
В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).
Н.Аббасова
Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы
В ПАСЕ есть силы, стремящиеся испортить отношения Баку с организацией – глава делегации Азербайджана
Санкции ПАСЕ не помешают Азербайджану защищать свои интересы в Совете Европы – глава делегации
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Структуры Минтруда должны работать по принципу Социального дома - Бабаев
АZТА опровергло слухи о приостановлении рейсов Buta Airways в турецкую Анталию
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
В НАТО положительно оценивают темпы военных реформ на Украине
Учения НАТО Trident Juncture 2018 покажут потенциал союзников и станут элементом сдерживания РФ, заявляют в альянсе
Трамп заявил, что КНДР не уведомляла его о возможности отменить встречу с Ким Чен Ыном
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
В РИКЦ в Баку в Международный день семьи состоялся большой семейный концерт. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»