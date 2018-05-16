Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле сократился на 6%

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2018 года составил 2 млрд 391,3 млн кубометров, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 29,5% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-апреле 2018 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-апреле 2018 года транспортировано 8 млрд 112,4 млн кубометров газа, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года

В 2017 году экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 314,2 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова