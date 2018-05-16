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Дальнее зарубежье 16.05.2018 19:14

В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от переговоров

Белый дом надеется, что встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отменить готовящийся саммит, заявила в среду официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс.

"Мы все еще надеемся, что встреча состоится, и мы продолжим идти по этому пути. В то же время мы готовы к тому, что это могут быть тяжелые переговоры", - сказала С.Сандерс в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"Президент готов к встрече. И если она не состоится, мы продолжим нашу кампанию по оказанию максимального давления (на Пхеньян - ИФ)", - добавила представитель Белого дома.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

"Если США пытаются загнать нас в угол и добиться от нас отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке - нас не интересует такой диалог", - заявлял замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]