В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от переговоров

Белый дом надеется, что встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отменить готовящийся саммит, заявила в среду официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс.
"Мы все еще надеемся, что встреча состоится, и мы продолжим идти по этому пути. В то же время мы готовы к тому, что это могут быть тяжелые переговоры", - сказала С.Сандерс в эфире телеканала "Фокс-ньюс".
"Президент готов к встрече. И если она не состоится, мы продолжим нашу кампанию по оказанию максимального давления (на Пхеньян - ИФ)", - добавила представитель Белого дома.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.
"Если США пытаются загнать нас в угол и добиться от нас отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке - нас не интересует такой диалог", - заявлял замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван.
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