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АПК 16.05.2018 18:33

Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2018 года составил 1 млрд 184,6 млн манатов, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 119,1 млн манатов, в растениеводстве – 65,5 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%, растениеводства – 20,2%.

При этом в январе-апреле в республике произведено 161,3 тыс. тонн мяса (рост на 3,7%), 636,8 тыс. тонн молока (рост на 1%), 579,6 млн яиц (рост на 0,3%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]