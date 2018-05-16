Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-апреле 2018 года составил 1 млрд 184,6 млн манатов, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 119,1 млн манатов, в растениеводстве – 65,5 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,6%, растениеводства – 20,2%.

При этом в январе-апреле в республике произведено 161,3 тыс. тонн мяса (рост на 3,7%), 636,8 тыс. тонн молока (рост на 1%), 579,6 млн яиц (рост на 0,3%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков