Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы

Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана провели тактические боевые стрельбы, сообщает министерство обороны страны.
«В ходе учений отрабатывалось подавление неожиданной атаки противника и восстановление господствующих позиций обороны. В ходе учений все поставленные задачи были выполнены», - отметили в министерстве.
«Успешное выполнение всех поставленных боевых задач, еще раз продемонстрировало, что Отдельная общевойсковая армия Нахчыванской Автономной Республики, оснащенная современной техникой и выделяющаяся высокой боеспособностью, готова без помощи других боевых соединений, выполнить любую поставленную перед ней задачу», - подчеркнули в ведомстве.
Б.Рустамбеков
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