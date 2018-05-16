Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы

Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана провели тактические боевые стрельбы, сообщает министерство обороны страны.

«В ходе учений отрабатывалось подавление неожиданной атаки противника и восстановление господствующих позиций обороны. В ходе учений все поставленные задачи были выполнены», - отметили в министерстве.

«Успешное выполнение всех поставленных боевых задач, еще раз продемонстрировало, что Отдельная общевойсковая армия Нахчыванской Автономной Республики, оснащенная современной техникой и выделяющаяся высокой боеспособностью, готова без помощи других боевых соединений, выполнить любую поставленную перед ней задачу», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков