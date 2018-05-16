Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0115 RUR   0.0273 GBR   2.2958 TRY   0.3821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.31 Brent   78.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 16° 26° 18 Май 16° 26° 19 Май 17° 27°

Карабахский конфликт 16.05.2018 17:39

Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы

Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана провели тактические боевые стрельбы, сообщает министерство обороны страны.

«В ходе учений отрабатывалось подавление неожиданной атаки противника и восстановление господствующих позиций обороны. В ходе учений все поставленные задачи были выполнены», - отметили в министерстве.

«Успешное выполнение всех поставленных боевых задач, еще раз продемонстрировало, что Отдельная общевойсковая армия Нахчыванской Автономной Республики, оснащенная современной техникой и выделяющаяся высокой боеспособностью, готова без помощи других боевых соединений, выполнить любую поставленную перед ней задачу», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, АРТИЛЛЕРИЯ, СТРЕЛЬБЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]