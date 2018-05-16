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Регион 16.05.2018 19:32

Соглашение о партнерстве Армении и Евросоюза одобрено комитетом Европарламента

Комитет по внешним связям Европейского парламента одобрил подписанное 24 ноября 2017 года в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза, говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Документ предполагает более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширение экономического сотрудничества, обеспечение новые возможностей для более тесных связей в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды, торговли, образования и других секторов.

Согласно сообщению, депутаты Европарламента призвали Армению и Азербайджан ускорить темпы переговоров по решению карабахского конфликта, выразили поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]