Соглашение о партнерстве Армении и Евросоюза одобрено комитетом Европарламента

Комитет по внешним связям Европейского парламента одобрил подписанное 24 ноября 2017 года в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза, говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Документ предполагает более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширение экономического сотрудничества, обеспечение новые возможностей для более тесных связей в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды, торговли, образования и других секторов.
Согласно сообщению, депутаты Европарламента призвали Армению и Азербайджан ускорить темпы переговоров по решению карабахского конфликта, выразили поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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