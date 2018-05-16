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Дальнее зарубежье 16.05.2018 17:53

Трамп помог Европе избавиться от иллюзий - Туск

В ЕС отмечают новое явление в мировой политике - капризную напористость американской администрации, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Помимо традиционных политических проблем, таких как укрепление Китая и агрессивная позиция России, мы наблюдаем теперь и новые феномен: капризную напористость американской администрации. Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то даже мог подумать: при таких друзьях нужны ли враги?" - сказал глава Евросовета в среду в Софии накануне проведения в болгарской столице саммита ЕС.

"Но, честно говоря, Европа должна быть признательна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Он заставил нас понять, что если нужна помощь, вы должны ее оказать себе собственными руками", - добавил Д.Туск.

При этом он указал на важность того, чтобы Европа, несмотря на текущие события, сделала все возможное, чтобы защитить трансатлантические отношения.

"Но в то же время мы должны быть готовы к таким сценариям, когда нам придется действовать самостоятельно. У нас есть достаточно возможностей для решения этой проблемы. Но нам нужно больше политического единства и решимости", - считает Д.Туск.

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Тэги: ЕС, США, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]