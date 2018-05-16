Президент Алиев выделил 10 млн манатов на завершение строительства Ордубадской ГЭС

Президент Ильхам Алиев в среду распорядился о выделении 10 млн манатов на продолжение строительства гидроэлектростанции мощностью 36 МВт в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены кабинету министров НАР в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова